Tekirdağ'da Hapis Cezası Bulunan Şahıs ile Kovalamaca - Son Dakika
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Tekirdağ'da Hapis Cezası Bulunan Şahıs ile Kovalamaca

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile polis arasında yaşanan kovalamaca vatandaşlar tarafından görüntülendi. Şüpheli araç, polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu durduruldu ve araç sürücüsü gözaltına alındı. Şahsın 5 yıl kesilmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

15.07.2024 10:58
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ile parasında yaşanan kovalamaca vatandaşların objektifine yansıdı.

Yaşanan kovalamaca, Kapaklı 19 Mayıs Mahallesi Tahtacılar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde saha çalışması gerçekleştiren ekipler, şüphelendikleri aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan otomobil ile polis ekipleri arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı.

5 yıl cezası olduğu anlaşıldı

Birkaç polis ekibinin sıkı takibi sonucu durdurulan araç sürücüsü R.B.'nin Çerkezköy İlamat ve İnfaz Bürosunca "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 5 yıl kesilmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı. Ekipler tarafından yakalanan şahıs gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Hapis Cezası Bulunan Şahıs ile Kovalamaca - Son Dakika

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