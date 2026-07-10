Tekirdağ'da Huzur ve Trafik Uygulaması

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen geniş çaplı huzur, trafik ve asayiş uygulamasında hem kumsaldaki vatandaşlar hem de kent genelindeki sürücüler denetlendi. Kurallara uymayan çok sayıda araç sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulanırken, vatandaşların güvenliği için kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Süleymanpaşa ilçesinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla huzur, trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yaz sezonu nedeniyle yoğunluğun arttığı sahil bandı ile kumsalda vatandaşlar denetlenirken, kent genelindeki ana arterler, yan yollar ve uygulama noktalarında ise araçlar ile sürücüler tek tek kontrol edildi.

Uygulamaya Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda polis katıldı. Ekipler, hem sahil bandında hem de kara yollarında eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Kumsalda bulunan vatandaşların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları yapılırken, şüpheli görülen şahıslar üzerinde kimlik ve üst kontrolleri gerçekleştirildi. Vatandaşların güvenliğinin sağlanması, muhtemel suçların önlenmesi ve kamu düzeninin korunmasına yönelik yapılan uygulamada sahil boyunca devriye faaliyetleri de artırıldı.

Kentin farklı noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında ise araçlar durdurularak sürücü ve araçlara yönelik kapsamlı inceleme yapıldı. Trafik ekipleri tarafından;

Sürücü belgeleri, araç ruhsatları, zorunlu mali sorumluluk sigortası, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı, abartı egzoz, Çevreyi rahatsız edecek seviyede yüksek sesle müzik yayını, Gürültü kirliliğine neden olan araçlar, Cam filmi ve görüşü engelleyen donanımlar, araçların teknik yeterlilikleri, alkol denetimleri, motosiklet sürücülerinin kask kullanımı kontrolleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde özellikle Karayolları Trafik Kanunu'nun 73/C maddesi kapsamında seyir halinde cep telefonu kullandığı tespit edilen sürücüler ile 64/1-B1 maddesi kapsamında usulsüz şekilde sis farı kullanan araç sürücüleri hakkında idari para cezası uygulandı. Ayrıca emniyet kemeri kullanımı, sürücü belgeleri, araç evrakları, yüksek sesle müzik yayını, çevreyi rahatsız eden gürültü, abartı egzoz ve diğer trafik kural ihlallerine yönelik de gerekli idari işlemler gerçekleştirildi. - TEKİRDAĞ