Tekirdağ'da İşçi Fabrikadan Düştü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İstiklal- Kurtpınar OSB Mahallesi'nde bir kimya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde fabrikanın çatısından zemine düşen Denizhan Maraşlı (32) adlı işçi ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralı işçi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, iş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ