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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince makaron, tütün ve uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Ergene ve Çorlu'da uyuşturucuya yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda bonzai ve kokain benzeri bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Çalışmalarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca Şarköy'de A.Y.K. isimli şahısın aracında 3 kutu tütün dolu vaziyette makaron bulundu. Devamında şahısın evinde yapılan arama sonucunda, 11 kutu dolu vaziyette makaron, 27 kilogram kıyılmış tütün ve çok sayıda boş tütün koyma kutusu ele geçirildi.

Şahısla ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ