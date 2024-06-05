Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda 21 Kişi Yakalandı

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Tekirdağ'da Jandarma ekiplerinin düzenlediği ZIPKIN-12 operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen ZIPKIN-12 operasyonunda 573 araç ve 2157 şahıs sorgulandı. Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen "Dar Sokaklar Aranan Şahıslara Yönelik Huzur ve Güven Uygulaması" faaliyeti çerçevesinde çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı. 18 kişiye 85 bin 190 liralık trafik cezası kesilirken; hakkında haciz yakalama kararı olan bir motosiklet yedi emin otoparkına çekildi. 3 araç ise trafikten men edildi.

Jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini tesis etmek için operasyonlarına gece gündüz demeden devam edeceklerini belirtti. - TEKİRDAĞ