Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda Tabanca ve Fişekler Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda Tabanca ve Fişekler Ele Geçirildi

Tekirdağ\'da Jandarma Operasyonunda Tabanca ve Fişekler Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, farklı mahallelerde yapılan üst aramalarında toplamda 3 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 55 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

14.02.2024 09:57  Güncelleme: 10:06
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince tabanca ve bu tabancalara ait fişekler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çerkezköy Namık Kemal Mahallesinde M.T. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1 adet kuru sıkıdan çevrilme tabanca, 1 adet şarjör ve 11 adet 7,65 mm fişek ele geçirildi.

Saray Bozoba Mahallesinde T.E. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi.

Çerkezköy Namık Kemal Mahallesinde E.T. isimli şahsın evinde 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 40 adet fişek ele geçirildi.

Şüphelilerle ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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