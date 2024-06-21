Tekirdağ'da Jandarma tarafından yapılan operasyonda aranan kişiler tespit edildi

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Tekirdağ'da Jandarma tarafından vatandaşların huzur ve güveni için düzenlenen "ZIPKIN" operasyonlarının 14'üncüsü Marmaraereğlisi'nde yapıldı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından vatandaşların huzur ve güveni için "Dar Sokaklar Aranan Şahıslara Yönelik Huzur ve Güven Uygulaması" ZIPKIN-14 operasyonu düzenlendi.

Operasyonda bin 495 kişi ve 69 araç sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda 14 kişinin arandığı tespit edilirken, 24 şahsa 162 bin 71 lira trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı. 2 araç ise trafikten men edildi.

Jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güveni için operasyonlarına kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi. - TEKİRDAĞ