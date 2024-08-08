Tekirdağ'da Kaçak Alkol Operasyonu: 132 Litre Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kaçak Alkol Operasyonu: 132 Litre Alkol Ele Geçirildi

Tekirdağ\'da Kaçak Alkol Operasyonu: 132 Litre Alkol Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda kaçak olarak üretilen ve ruhsatsız satıldığı iddia edilen 132 litre alkol ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda bir adreste 70 litre kaçak alkol ve bandroller bulunurken, Malkara ilçesindeki bir markette ise 62 litre alkol ele geçirildi. İşletmeciye idari para cezası uygulanarak, ele geçen malzemeler imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

08.08.2024 10:47
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda kaçak olarak üretilen ve ruhsatsız satıldığı iddia edilen 132 litre alkol ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığının yaptığı çalışmalar sonucunda, Çorlu Şeyhsinan Mahallesi'nde bir adreste kaçak alkol operasyonu düzenlendi. Aramada, yaklaşık 70 litre kaçak alkol ve bandroller ele geçirildi. Şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Aynı tarihte, Malkara ilçesinde ruhsatsız olduğu iddia edilen bir markette yapılan aramalarda 62 litre alkol ele geçirildi. TAPDK tütün mamulleri satış belgesi bulunmadığından dolayı işletmeciye 83 bin 709 TL idari para cezası uygulanarak, ele geçen malzemeler imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Operasyonda toplamda 132 litre alkol ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Malkara, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Kaçak Alkol Operasyonu: 132 Litre Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika

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