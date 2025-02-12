Tekirdağ'da Kaçak Alkollü İçki Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da Kaçak Alkollü İçki Operasyonu

Tekirdağ\'da Kaçak Alkollü İçki Operasyonu

Tekirdağ'da yapılan denetimlerde 694 litre kaçak alkollü içki ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

12.02.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde kaçak ve sahte alkollü içki ile tütün ürünlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye genelinde yürütülen 'Kaçak/Sahte Alkollü İçki Uygulaması' kapsamında denetim gerçekleştirdi. Süleymanpaşa, Kapaklı, Hayrabolu, Ergene ve Marmaraereğlisi ilçelerinde yapılan aramalarda, toplam 549 litre el yapımı şarap, 144 litre el yapımı rakı ve 1.4 litre viski olmak üzere 694 litre alkollü içki ele geçirildi. Ayrıca 4 adet alkol damıtma düzeneği, 20 bin adet boş makaron, 32 bin 840 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün, 80 adet bandrolsüz puro, 1 adet faturasız kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 86 adet kurusıkı fişek bulundu.

Denetimlerde 3 bin 108 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı. Olaylarla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Kaçak Alkollü İçki Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:18 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu’nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı
12:10 Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz’a tepkili Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
11:19 Domuz derisi kullanmışlar Türkiye’den ayakkabı devine 550 bin lira ceza Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza
11:07 Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde “duman avı“na çıkacak Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde "duman avı"na çıkacak
09:52 Dün Avrupa bugün Anadolu Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı
16:30 Beşiktaş, Elan Ricardo’yu kadrosuna kattı Beşiktaş, Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı
16:19 Devlet Bahçeli, Özgür Özel’e teşekkür etti Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e teşekkür etti
16:19 Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’den kalpli paylaşım Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'den kalpli paylaşım
16:17 Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum
16:09 Neslihan Atagül’ün ağabeyiyle olan benzerliği şoke etti Neslihan Atagül'ün ağabeyiyle olan benzerliği şoke etti
15:58 HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti
15:46 Linsansını bile çıktı: Galatasaray, sessiz sedasız bir transfer daha yaptı Linsansını bile çıktı: Galatasaray, sessiz sedasız bir transfer daha yaptı
15:46 Hatay’da kuş gribi paniği Apar topar karantinaya alındı Hatay'da kuş gribi paniği! Apar topar karantinaya alındı
15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 12:51:06. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Kaçak Alkollü İçki Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.