Tekirdağ\'da Kaçak Kazı Operasyonu

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Tekirdağ Süleymanpaşa'da polis ekiplerinin Yavuz Mahallesi'nde gerçekleştirdiği operasyonda, 145 sikke ve 9 parça tarihi eser ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlilerince Yavuz Mahallesi'nde yapılan çalışmalar sonucunda, M.G. isimli şahsın kaçak kazı yaptığı tespit edildi. Şahıs üzerinde yapılan aramada 145 adet sikke olduğu değerlendirilen materyal ve 9 parça tarihi eser ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak M.G. hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten gerekli işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ