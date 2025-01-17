Tekirdağ\'da Kafa Kafaya Kaza: 3 Yaralı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkezköy- Kapaklı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kavşakta farklı yönlere giden 34 EVM 585 plakalı otomobille 34 CCH 092 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere sevk etti. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. - TEKİRDAĞ