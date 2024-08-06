Tekirdağ'da kalp krizi geçiren sürücü kaldırıma böyle çarptı - Son Dakika
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Tekirdağ'da kalp krizi geçiren sürücü kaldırıma böyle çarptı

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Tekirdağ Çorlu'da seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücünün arabasıyla kaldırıma çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen sürücü kurtarılamadı.

06.08.2024 10:13
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Tekirdağ'da kalp krizi geçiren sürücü kaldırıma böyle çarptı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün, arabasıyla kaldırıma çarptığı anlar kameraya yansıdı. 41 yaşındaki sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay, akşam saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cumhuriyet Parkı istikametine seyreden Şaban Gürsoy idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlanması sonrası kaldırıma çıktı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Şaban Gürsoy'a ilk müdahaleyi yaptı. Sürücü Gürsoy, sağlık görevlilerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Savcı ve polisin yaptığı incelemelerin ardından Gürsoy'un cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Kahve içmeye gidiyormuş

Beyaz eşya tamirciliği yapan Şaban Gürsoy'un arkadaş ziyaretine kahve içmeye diye yola çıktığı ifade edildi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Tekirdağ\'da kalp krizi geçiren sürücü kaldırıma böyle çarptı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da kalp krizi geçiren sürücü kaldırıma böyle çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da kalp krizi geçiren sürücü kaldırıma böyle çarptı - Son Dakika
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