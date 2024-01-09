Tekirdağ\'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobil dönel kavşağa uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde Fatih Bulvarı üzeri Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi binası karşısında meydana geldi. H.B. idaresindeki 59 FZ 386 plakalı otomobil, Fatih Bulvarı'ndan 9. sokağa dönüş yapmak istediği esnada E.U. idaresindeki 59 UU 972 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, dönel kavşağa uçtu.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü H.B., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tedavinin ardından otomobil sürücüsü taburcu edildi. - TEKİRDAĞ