Malkara'da Kamyonun Altına Saplanan Araç Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Malkara'da Kamyonun Altına Saplanan Araç Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Malkara\'da Kamyonun Altına Saplanan Araç Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç kamyonun altına saplandı ve yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti. Kazanın olduğu yerde iftiye, ambulans, polis ve jandarma ekipleri görevlendirildi. Kaza kırım ekibi tarafından araçtan çıkarılan sürücü, Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

26.04.2024 14:24
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç kamyonun altına ok gibi saplandı. Yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Malkara- Keşan karayolu üzeri Yaylagöne yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 59 AGL 131 plakalı araç sürücü Erdal Diner (41) Keşan istikametine seyir halindeyken Yaylagöne yol ayrımında bankette duran Satılmış Ö. idaresindeki 39 EK 314 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine iftiye, ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza kırım ekibi tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü Erdal Diner ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malkara'da Kamyonun Altına Saplanan Araç Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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