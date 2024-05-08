Tekirdağ\'da kasten adam öldürme suçundan aranan şüpheli otların arasında yakalandı

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kasten adam öldürme suçundan aranan şüpheli, otların arasına saklanırken yakalandı. Operasyon ve yakalanma anı dron kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesi Edirköy Mahallesi'nde kasten adam öldürme suçundan aranan şüpheli İ.U.'nun, ailesine ait bir çiftlikte saklanabileceğinin tespit ve değerlendirilmesi üzerine, Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çerkezköy JASAT timi ile dron destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda çiftlikte birinin kaçmaya çalıştığı gözlendi. Kaçış anı saniye saniye dron kamerasına yansırken şüpheli şahıs otların arasına saklandığı gözlendi. Şüpheli, jandarma ekiplerince saklandığı otların arasında yakalanarak gözaltına alındı.

Çiftliğin diğer bölümlerinde yapılan aramada da ruhsatsız 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Zanlı, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlının daha önce İstanbul'da aralarında husumet olan bir grupla çıkan kavgada bir kişiyi öldürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ