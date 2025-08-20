Tekirdağ\'da Kaybolan Yaşlı Kadın 4 Gün Sonra Ölü Bulundu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Deveciköy'de 16 Ağustos'tan bu yana haber alınamayan yaşlı kadın, arama çalışmalarının 4'üncü gününde ölü bulundu.

Malkara ilçesi Deveciköy'de 77 yaşındaki Safinaz Koca'nın kaybolmasının ardından başlatılan geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları, Malkara Jandarma Karakol Komutanlığı ve Tekirdağ İl Jandarma Komando Timleri tarafından yürütülüyordu. Arama faaliyetlerine AFAD, İlçe Belediyeleri ve yerel gönüllüler de destek verdi.

Arama çalışmalarının 4'üncü gününde, Malkara Jandarma Karakol Komutanlığı ve Tekirdağ İl Jandarma Komando Timleri, Koru Deresi'nde yaşlı kadının cansız bedenine ulaştı. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, alanda detaylı inceleme yaptı.

Safinaz Koca'nın cansız bedeni, kesin kimlik tespiti için DNA örnekleri alınarak Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Koca'nın kaybolduğu haberini alan yakınları, günlerdir arama çalışmalarını endişeyle takip ediyordu. Acı haberin ulaşmasıyla birlikte köyde büyük üzüntü yaşandı.

Olayla ilgili jandarma soruşturması sürüyor. - TEKİRDAĞ