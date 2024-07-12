Tekirdağ'da kaza: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da kaza: 1 ağır yaralı

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kaza sonucunda otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletli ağır yaralandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, diğer sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı.

12.07.2024 19:56
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Tekirdağ'da kaza: 1 ağır yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletli ağır yaralandı.

Kaza, Havuzlar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi üzeri (Havuzlar Mezarlığı yolu) Orhan Bey mevkiinde meydana geldi. Mezarlıkta cenaze defnedilmesinin ardından yola çıkan Faik Ü'nün kullandığı 16 AVS 242 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen İbrahim T.'nin kullandığı 59 ZT 817 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Faik Ü. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından sürücü İbrahim T. ifadesi alınmak üzere polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da kaza: 1 ağır yaralı - Son Dakika

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