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Tekirdağ'da kaza: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da kaza: 2 kişi yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen trafik kazasında, bir kamyona arkadan çarpan araçta bulunan iki genç yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

12.01.2024 - 19:55,  Güncelleme: 19:57
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Tekirdağ'da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da kamyona arkadan çarpan araçta iki gencin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Hıdırağa Mahallesi Yulaflı Caddesi üzeri (Çerkezköy yolu yan yol) kamyon garajı mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden E.Y. idaresindeki 34 RRD 61 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden H.Ç yönetimindeki 07 ADF 355 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kaza sonrası sürücü E.Y. yanında bulunan E.O. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Tekirdağ\'da kaza: 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da kaza: 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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