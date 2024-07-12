Tekirdağ'da Köpek Kıl Payı Kaza Kurtuldu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Köpek Kıl Payı Kaza Kurtuldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki bir otomobil başka bir araca çarparak kaza yaparken, araçların arasında kalan bir köpek kıl payı kurtuldu. Kazada maddi hasar meydana gelirken, ölen veya yaralanan olmaması rahat bir nefes aldırdı.

12.07.2024 14:27
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Tekirdağ'da seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil, başka bir araca çarparak kaza yaptığı anlar saniye saniye kameralara yansırken o sırada 2 otomobilin arasında kalan bir köpek kazadan kıl payı kurtuldu.

Kaza, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan kazada İddiaya göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, önünde seyreden araca çarptı.

Köpek kıl payı kurtuldu

Otomobillerin çarpışması anında o sırada bir köpek iki aracın arasında kalarak kazadan kıl payı kurtuldu. O anlar ise saniye saniye kameralar yansıdı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise olayı şaşkınlıkla izledi. Olay yerine gelen trafik polisleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazaya karışan araçlarda ise maddi hasar oluşurken olayda ölen yada yaralanan kimsenin olmayışı rahat bir nefes aldırdı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Köpek Kıl Payı Kaza Kurtuldu - Son Dakika

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