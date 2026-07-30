Tekirdağ’da korkutan yangın: 500 dönüm anız alev alev yandı

Tekirdağ Çorlu Karatepe mevkiinde çıkan anız yangınında 500 dönüm alan küle döndü.

Gündüz saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle Hatip ile Yenice mahalleleri sınırındaki Karatepe bölgesinde biçilmiş buğday tarlalarında saplar alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle yangın geniş bir alana yayıldı. Yangın ilçenin bir çok noktasında da görüldü.

İhbar üzerine bölgeye Çorlu itfaiye istasyon ekiplerinin yanı sıra Çorlu Belediyesi'nden de çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ve belediye ekiplerinin yoğun çabası sonrası 1 saat içinde söndürüldü.