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Tekirdağ'da Liman Yangınında Kaptanın Ölümüne İhmal İddiası - Son Dakika
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Tekirdağ'da Liman Yangınında Kaptanın Ölümüne İhmal İddiası

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Ceyport Limanı'ndaki römorkörden çıkan yangında pilot bot kaptanının hayatını kaybetmesine ilişkin ihmal iddiası ortaya atıldı. Kaptanın yakınları, olayın içerisinde ihmal olduğunu belirterek hukuk mücadelesi başlattı. Yangında yangın alarmlarının devrede olmaması ve kullanım şartlarına uygun olmayan bir römorkörde kalınmasının sebepler arasında olduğu ifade edildi.

Tekirdağ\'da Liman Yangınında Kaptanın Ölümüne İhmal İddiası
29.12.2023 - 12:54,  Güncelleme: 12:55
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Ceyport Limanı'ndaki römorkörden çıkan yangında pilot bot kaptanının hayatını kaybetmesine ilişkin ihmal iddiası ortaya atıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Ceyport Limanı'nda 18 Kasım 2023 tarihinde bir römorkörde meydana gelen yangında Pilot Bot Kaptanı Fatih Karan (27) isimli personelin hayatını kaybetmesine ilişkin yakınları olayın içerisinde ihmal olduğunu ifade ederek hukuk mücadelesi başlattı. Fatih Karan'ın eşi Pelin Karan (27) suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye gelerek açıklamada bulundu.

"Zehirlenerek vefat etti"

Pelin Karan açıklamasında "Eşim çalıştığı iş yerinde çıkan yangında, zehirlenerek vefat etti. Arkamda bulunan CEYPORT iş yeri de. İş yerinde ayrıca yatakhaneler olduğu halde, sürekli elektrik arızası veren, kullanım şartlarına uygun olmayan, kullanımı dahi yasak olan bir römorkör de kalmak zorunda bırakılmıştır. O römorkörde 18 Kasım 2023 tarihinde bir yangın çıkmıştır. Çıkan yangında, yangın alarmlarının devrede olmaması eşimin hayattan koparılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesidir. Birileri işini düzgün yapmadığı için bugün eşim toprağın altında. Bu bir ölüme terk ediş bu bir açıkça cinayettir. Sorumluların cezasını çekmesini istiyoruz. Hukuki sürecimiz de başladı zaten, adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.

Yatmaması gereken bir yerde yatırılmış iddiası

Olayda ihmal olduğunu dile getiren Karan, "Bu açıkça bir ihmal zaten, yatmaması gereken bir yerde yatırılması, yangın alarmlarının çalmaması gibi, bu iş yerinde büyük bir sorumluluk adına bir problem vardır. Hiç kimse sorumluluğunu yerine getirmediği gibi yaşanan bu olayın arkasında da durmuyorlar. Umarım herkesin vicdanı yastığı kadar rahattır diyorum. Ben bu sürecin arkasındayım hiçbir şekilde de peşini bırakmayacağım. Tesadüfen aynı ortamda bulunduk, daha itfaiye raporları bile çıkmadan bu olayla ilgili sigara içilmiştir gibi sözler söylenildi. Yangın zaten eşimin bulunduğu odada değil farklı bir odada çıkıyor ve bu personelin burada kaldığını kimse bilmiyor. Tesadüfen çıkan dumanlar esnasında orada olduğu fark ediliyor, o da itfaiye geldikten sonra. Bu durumda büyük bir ihmal var, işletme içerisinde kim nerede çalışıyor, kim nerede kalıyor kimsenin haberi yok. Şans eseri eşim itfaiye geldikten sonra orada bulunuyor. ve dumana ne kadar maruz kaldığını hiç birimiz bilmiyoruz" dedi.

Olay

Çıkan yangında kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, römorkördeki yangını söndürürken içeride baygın halde bulunan liman personeli Fatih Karan itfaiye ekiplerince olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerine teslim edilmiş ve kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetmişti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Tekirdağ, Pilot, İş Kazası, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Liman Yangınında Kaptanın Ölümüne İhmal İddiası - Son Dakika


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