Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde metruk bir binada erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde metruk bir binada erkek cesedi bulundu

Tekirdağ\'ın Süleymanpaşa ilçesinde metruk bir binada erkek cesedi bulundu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çiftlikönü Mahallesi'nde bulunan metruk binada erkek bir ceset bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ceset, olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelendikten sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

21.02.2024 11:33  Güncelleme: 11:36
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde metruk bir binada erkek cesedi bulundu.

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çiftlikönü Mahallesi'nde bulunan metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre metruk binada yerde yatar vaziyette bir kişinin olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yerde yatar vaziyette buldukları şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekiplerce yapılan kimlik tespitinde ölen şahsın Fatih Özkan (49) olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin metruk binadaki incelemesi sonrası şahsın cansız bedeni Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna götürüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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