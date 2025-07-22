Tekirdağ\'da Metruk Binada Yangın

Tekirdağ'da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Olay, 01.00 sıralarında Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Edirne 2. Sokak üzerindeki bir metruk binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle boş durumdaki metruk binadan alevler yükseldi. Çevredeki vatandaşların yangını fark etmesi üzerine itfaiyeye ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri metruk binayı saran alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası bina kullanılamaz hale geldi. - TEKİRDAĞ