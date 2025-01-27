Tekirdağ'da Motosiklet Kazalarına Denetim

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Tekirdağ'da motosiklet kazalarına karşı denetimler yoğunlaştı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, trafikte meydana gelen motosiklet kazalarını ve bu kazalardaki can kayıplarını azaltmak amacıyla denetimlerini yoğunlaştırdı. 01 Ocak 2025 tarihinden itibaren il genelinde yapılan denetimlerde 6 bin 13 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, trafikteki kazaların yarısında motosikletlerin ve sürücülerinin bir şekilde mağdur veya taraf olarak yer aldığına dikkat çekildi. Motosiklet denetimlerinin artırılarak sürdürüldüğü belirtilirken, kusurlu motosiklet kullanımı ve kasksız sürücülere daha az rastlanıldığı, geçen yılın aynı dönemine göre motosiklet kusurluluk oranının yüzde 50 oranında azaldığı vurgulandı.

Açıklamada, motosiklet sürücülerinden özellikle meskün mahalde gereksiz gazlama ve abartı egzoz kullanımından kaçınmaları ve çevreyi rahatsız etmemeleri konusunda destek istenirken, kasksız motosiklet kullananlara karşı da hassasiyet gösterilmesi çağrısı yapıldı. Tekirdağlı vatandaşlara duyarlılıkları için teşekkür edilerek, kazasız günler dileğinde bulunuldu.