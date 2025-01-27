Tekirdağ'da Motosiklet Kazalarına Denetim - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da Motosiklet Kazalarına Denetim

Geniş Video İzle

Tekirdağ Emniyeti, motosiklet kazalarını azaltmak için denetimleri artırdı, kusurluluk oranı %50 düştü.

27.01.2025 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da motosiklet kazalarına karşı denetimler yoğunlaştı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, trafikte meydana gelen motosiklet kazalarını ve bu kazalardaki can kayıplarını azaltmak amacıyla denetimlerini yoğunlaştırdı. 01 Ocak 2025 tarihinden itibaren il genelinde yapılan denetimlerde 6 bin 13 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, trafikteki kazaların yarısında motosikletlerin ve sürücülerinin bir şekilde mağdur veya taraf olarak yer aldığına dikkat çekildi. Motosiklet denetimlerinin artırılarak sürdürüldüğü belirtilirken, kusurlu motosiklet kullanımı ve kasksız sürücülere daha az rastlanıldığı, geçen yılın aynı dönemine göre motosiklet kusurluluk oranının yüzde 50 oranında azaldığı vurgulandı.

Açıklamada, motosiklet sürücülerinden özellikle meskün mahalde gereksiz gazlama ve abartı egzoz kullanımından kaçınmaları ve çevreyi rahatsız etmemeleri konusunda destek istenirken, kasksız motosiklet kullananlara karşı da hassasiyet gösterilmesi çağrısı yapıldı. Tekirdağlı vatandaşlara duyarlılıkları için teşekkür edilerek, kazasız günler dileğinde bulunuldu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Politika, Tekirdağ, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Motosiklet Kazalarına Denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:21 Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden pankart: Şunu ger biraz Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
13:45 Otel faciasında skandal ifade Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş
13:44 Bursa’da korkutan deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
11:41 Yozgat Belediye Başkanı’nın kardeşini itfaiye müdürü olarak atadığı ortaya çıktı Yozgat Belediye Başkanı'nın kardeşini itfaiye müdürü olarak atadığı ortaya çıktı
22:03 Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya’ya yaptırım uygulayacak Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak
21:39 İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı
21:29 En-Nesyri, Avrupa’da zirveye oturdu En-Nesyri, Avrupa'da zirveye oturdu
21:20 Adana’da korkutan görüntü Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı Adana'da korkutan görüntü! Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı
21:11 Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
21:02 Fenerbahçe, Göztepe’yi sahasında 3-2 yendi Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında 3-2 yendi
20:56 Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare’de katıldı Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare'de katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 16:11:16. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Motosiklet Kazalarına Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.