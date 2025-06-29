Tekirdağ\'da Narkotik ve Siber Suç Farkındalığı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, KADES (Kadın Destek Uygulaması) ekipleri, Siberay, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve TUBİM Büro Amirliği ekipleri, 21. Geleneksel Yayla Şenlikleri'nde vatandaşlara yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Etkinlik alanında kurulan "Narko Nokta" bilgilendirme standı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 5 bin kişi standı ziyaret ederek, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi tanıtıldı. Siber suçlar ve telefon dolandırıcılıklarına karşı da siberay broşürleri dağıtıldı.

Emniyet birimleri, ayrıca NARVAS (Narkotik Vaka Analiz Sistemi) ve UYUMA (Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması) projeleri hakkında da vatandaşları bilgilendirdi. Katılımcılara uygulamaların nasıl indirileceği ve kullanıldığı uygulamalı olarak anlatıldı.

Öte yandan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde KADES kullanımında Tekirdağ'ın 16. sırada yer aldığı belirtildi. Kent genelinde 70 bin kişinin aktif olarak KADES uygulamasını kullandığı kaydedildi. - TEKİRDAĞ