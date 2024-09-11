Tekirdağ'da Operasyon: Tarihi Eser ve Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Operasyon: Tarihi Eser ve Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Tekirdağ\'da Operasyon: Tarihi Eser ve Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda Kapaklı, Saray ve Marmaraereğlisi ilçelerinde tarihi eser niteliği taşıyan taş, kaçak tütün, silah ve mühimmat ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

11.09.2024 10:42
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 Eylül 2024 tarihinde Kapaklı, Saray ve Marmaraereğlisi ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda tarihi eser niteliği taşıyan taş, kaçak tütün, silah ve mühimmat ele geçirildi. Olaylarla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kapaklı Yanıkağıl Mahallesi'nde E.H. isimli şahsın evinde yapılan aramada; 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan taş, 1 adet 50'lik kompresör, 1 adet dolum makinesi, 28 kilo kıyılmış tütün ve bin 600 adet boş makaron ele geçirildi.

Saray Büyükyoncalı Mahallesi'nde E.M. isimli şahsın evinde yapılan aramada ise 1 adet av tüfeği, 1 adet kılıç, 1 adet kasatura, 1 adet pala ve 13 adet tabanca fişeği bulundu.

Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi'nde O.A. isimli şahsın aracında yapılan aramada ise 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Her üç olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Operasyon: Tarihi Eser ve Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika

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