Tekirdağ\'da Otomobil-Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde kavşakta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Yaşanan kaza, Kapaklı İsmetpaşa Mahallesi Levent Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki kavşakta 59 AHJ 512 plakalı otomobil ile bir motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet devrilirken üzerinde bulunan iki kadın yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ