Tekirdağ'da otomobil takla attı, 1 yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da otomobil takla attı, 1 yaralı

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Tekirdağ Çorlu'da otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı, kaza soruşturuluyor.

01.03.2025 10:05
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Tekirdağ'da otomobil takla attı: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Silahtarağa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Çorlu'dan Çerkezköy istikametine seyreden S.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kaza sonrası yaralanan sürücü S.D. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza sonrası maddi hasar gören araçta alkollü kutu içecek olduğu gözlendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da otomobil takla attı, 1 yaralı - Son Dakika

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