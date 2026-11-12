Tekirdağ\'da park halindeki araçlara yayılan yangında 3 araç kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'da park halindeki araçlara yayılan yangında 3 araç kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde park halindeki bir araçtan yakıt sızması iddiasıyla çıkan yangın yanındaki araçlara yayıldı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı, 3 araç kullanılamaz hale geldi ve çıkış nedeni araştırılıyor.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde park halinde bulunan 3 araç alev alev yandı.
Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Eskicami-Ortacami Mahallesi Tokgöz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, park halinde bulunan bir araçtan yakıt sızması sonucu çıkan yangın bütün aracı sardı. Alevlerin büyümesi ile yangın hemen yan tarafta park halinde bulunan diğer araçlara da yansıdı. Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. 3 araç kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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