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Tekirdağ'da PKK/KCK/PYD Terör Örgütü Propagandası Yapan 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da PKK/KCK/PYD Terör Örgütü Propagandası Yapan 2 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalarda, PKK/KCK/PYD terör örgütü ve örgüt mensuplarını övücü paylaşımlar yaparak terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ\'da PKK/KCK/PYD Terör Örgütü Propagandası Yapan 2 Kişi Tutuklandı
27.12.2023 - 13:30,
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Tekirdağ'da PKK/KCK/PYD terör örgütü ve örgüt mensuplarını övücü paylaşımlar yaparak terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda PKK/KCK/PYD terör örgütü ve örgüt mensuplarını övücü paylaşımlar yaparak terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen S.Ş., H.Ç., Y.T., Ş.B., H.Ö., E.Z. ve O.Ö. isimli 7 şahıs tespit edildi. Bu şahıslardan 4'ü yurt dışında olduğundan dolayı haklarında adli işlem başlatılırken, diğer 3 şüpheliye ilişkin Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlenerek şahıslar yakalandı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarda H.Ç. isimli şahıs serbest bırakılırken, S.Ş ve Y.T ise tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da PKK/KCK/PYD Terör Örgütü Propagandası Yapan 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da PKK/KCK/PYD Terör Örgütü Propagandası Yapan 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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