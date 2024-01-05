Tekirdağ\'da Polis Kumar Oynayanları Suçüstü Yakaladı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekipleri kıraathanede kumar oynayanları suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi Çarşı Caddesi üzerinde bulunan kıraathaneye baskın yaptı. Ekipler, bir masada kumar oynayan 2 kişiyi 2 deste iskambil kağıdı, 2 bin 545 lira para ve yazboz kağıdı ile suçüstü yakaladı. Kumar aletlerine ekipler tarafından el konulurken, kumar oynayan 2 kişi hakkında 5326 SKM Madde 34'ten toplam 12 bin 850 TL idari para cezası uygulanarak kıraathane işletmecisi C.K isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ