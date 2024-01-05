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Tekirdağ'da Polis Kumar Oynayanları Suçüstü Yakaladı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Polis Kumar Oynayanları Suçüstü Yakaladı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekipleri, bir kıraathanede kumar oynayanları suçüstü yakaladı. İhbar üzerine yapılan baskında, 2 kişi kumar oynarken yakalandı ve kumar aletlerine el konuldu. İki kişiye toplamda 12 bin 850 TL idari para cezası uygulanırken, kıraathane işletmecisi hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ\'da Polis Kumar Oynayanları Suçüstü Yakaladı
05.01.2024 - 18:50,
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekipleri kıraathanede kumar oynayanları suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi Çarşı Caddesi üzerinde bulunan kıraathaneye baskın yaptı. Ekipler, bir masada kumar oynayan 2 kişiyi 2 deste iskambil kağıdı, 2 bin 545 lira para ve yazboz kağıdı ile suçüstü yakaladı. Kumar aletlerine ekipler tarafından el konulurken, kumar oynayan 2 kişi hakkında 5326 SKM Madde 34'ten toplam 12 bin 850 TL idari para cezası uygulanarak kıraathane işletmecisi C.K isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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