Tekirdağ'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ\'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da jandarma operasyonlarında çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

27.01.2025 12:06
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonlarda, 24-25 Ocak 2025 tarihleri arasında silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İlk operasyonda, Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi'nde İ.A. ve M.E.Y.'nin üst aramasında 2 adet kuru sıkı tabanca bulundu. Bir diğer operasyonda ise 25 Ocak 2025 günü Çerkezköy Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'nde C.G.'nin aracında yapılan kontrollerde; 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet şarjör, 48 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 1 adet şarjör ve 9 adet kartuş ele geçirildi.

Süleymanpaşa İlçesi Husunlu Mahallesi'nde 24 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, Ö.T.'nin üst aramasında ise 10 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Marmaraereğlisi İlçesi Sultanköy Mahallesi'nde 25 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen bir başka operasyonda, K.G. ve Ö.T.'nin kaba üst aramasında ise 115 gram bonzai madde ele geçirildi.

Yetkililer, ele geçirilen malzemelerin yasa dışı faaliyetlere yönelik kullanıldığını belirterek, operasyonların devam edeceğini açıkladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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