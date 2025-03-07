Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kapaklı, Çorlu ve Malkara ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız silahlar, fişekler, uyuşturucu madde ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Kapaklı Atatürk Mahallesi'nde Y.K.'nın ikametinde yapılan aramada 1 tabanca ve şarjör, 1 kurusıkı tabanca ve şarjör, 57 fişek ve 13 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.
Çorlu Nusratiye Mahallesi'nde S.K.'nın ikametinde gerçekleştirilen operasyonda 14 gram bonzai, 1 tabanca ve şarjör ile 9 fişek bulundu.
Malkara Karamurat Mahallesi'nde A.E. ve R.E.'nin evlerinde yapılan aramada ise 1 motosiklet ve 1 av tüfeği ele geçirildi.
Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili olarak şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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