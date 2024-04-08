Tekirdağ'da aralarında husumet bulunan iki ailenin silahların konuştuğu kavgasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Olay, Saray İlçesinde Romanların yaşadığı Ayaspaşa Mahallesi Ladin sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, daha önceden aralarında husumet bulunan 2 aile sabaha karşı silahlı çatışmaya girdi. Çatışma sonucu Eray Balkaya ve 4 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulanslarla Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Eray Balkaya hayatını kaybederken, diğer yaralılar ise hastanede tedavi altına alındı.
Olayın failleri olduğu tespit edilen P.D. ve A.D. ise olayın ardından emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler mahallede güvenlik önlemlerinin arttırırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 140 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ve 6,05 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından 3 kişi tutuklandı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde çıkan yangın, çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken, polis olayla ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor.
1875 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü Edirne'de düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan Emniyet Müdürü Onur Karaburun, güven ve huzurun egemen olması adına yapılan çalışmalara vurgu yaparak, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yılını kutladı.
Karabük Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlandı. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, polis teşkilatının her türlü suç ve suç oluşumları ile mücadele ettiğini vurguladı ve halka profesyonel bir güvenlik hizmeti sunma hedeflerini dile getirdi. Törene, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile emniyet teşkilatı katıldı.
Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü, Bandırma'da düzenlenen resmi törenle kutlandı. Törene Bandırma Belediye Başkanı, İlçe Emniyet Müdürü ve diğer yetkililer katıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve konuşmalarla devam etti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın personel yatakhanesinde çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Yangın, bir firmanın çalışanları tarafından kullanılan dairede çıktı ve diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.
Denizli'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp kaçan 2 şüpheli yakalandı. Üst aramasında çeşitli türlerde uyuşturucu madde ve yeşil reçeteli ilaçlar ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli cezaevine sevk edildi.
İstanbul ve Konya'da düzenlenen İsrail'e karşı yapılan protesto gösterilerinde, devlet aleyhine sloganlar atan ve korsan gösteriye devam eden grup içindeki bazı göstericilerin sol terör örgütlerinin üyeleri olduğu tespit edildi. Gösteriler sırasında polisle çatışmaya giren ve provokasyon yapan kişiler gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?