Tekirdağ'da Silahlı Saldırı Sonucu Ölüm - Son Dakika
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Tekirdağ'da Silahlı Saldırı Sonucu Ölüm

Tekirdağ\'da Silahlı Saldırı Sonucu Ölüm

Barkın Percin, silahlı saldırıda hayatını kaybetti, cenazesi bugün toprağa verildi.

05.10.2024 15:43
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Tekirdağ'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden şahıs toprağa verildi.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Barkın Percin'in cenazesi, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nden alınarak Orta Cami'ye getirildi. Ailesi ve yakınları camide taziyeleri kabul etti. Acılı Anne Gülşen ve baba Mustafa Percin, taziyeleri kabul ederken, cenaze namazı öğle vakti kılındı. Barkın Percin'in cansız bedeni namazın ardından Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dün Süleymanpaşa ilçesinde yaşanan feci olayda, Eren Uzuner, uzun süredir platonik bir aşk beslediği F.Ö.'yü çay ocağında otururken silahla hedef aldı. Saldırgan önce, yanında oturan Barkın Perçin'e silahını doğrultarak kafasına ateş etti. Ardından F.Ö.'ye yönelerek ateş etmeye devam etti. Saldırgan Eren Uzuner, olayın ardından çalıştığı iş yeri olan Evkur mağazasına giderek burada iş arkadaşları olduğu iddia edilen S.D. ve N.Ç.K.'yı da silahla yaralarken kaçtığı esnada da bir polisi yaralamıştı.

Zanlının adliyedeki işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Silahlı Saldırı Sonucu Ölüm - Son Dakika

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