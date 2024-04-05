Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Tekirdağ\'ın Ergene ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Çorlu-Çerkezköy yolu üzeri Velimeşe Mahallesi'nde bulunan mutfak süngeri üreten fabrikada çıkan yangın, ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangın, şehrin her yerinden görülecek şekilde dumanlarla kaplandı. Fabrikada soğutma çalışmaları başlatıldı.

05.04.2024 18:31  Güncelleme: 18:33
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bulunan sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çorlu- Çerkezköy yolu üzeri Velimeşe Mahallesi'nde mutfak süngeri üreten fabrikadaki dumanlar gökyüzünü kapladı. Şehrin her yerinden görünen fabrikadaki yangın dron ile havadan görüntülenirken, ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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