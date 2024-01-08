Tekirdağ\'da suya kapılan çocukların ölümüyle ilgili soruşturma izni verildi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 2021 yılı Haziran ayında suya kapılan 2 çocuğun ölümüne ilişkin bilirkişi raporuna göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi asli kusurlu bulunurken, aralarında belediye başkanlarının da olduğu 6 kişi hakkında soruşturma izni verildi.

Geçtiğimiz 2021 yılı Haziran ayında Ergene ilçesinde bir anda bastıran sağanak sele yol açtı. Cumhuriyet Mahallesi'nde selin yaşandığı sırada oynarken suya kapılan ve yolun kenarındaki kanala sürüklenen 3 çocuk, yağmur suyu borusundan 200 metre ilerideki dere yatağında bulundu. Çevredeki vatandaşlar, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince 3 çocuk kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Burak Önder (8) ve Mustafa Aslan (13) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer çocuk ise tedavi altına alındı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Ergene Belediyesi'nin 'asli' kusurlu bulunduğu raporda soruşturmayı yürüten Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 belediyenin fen işleri müdürlüğündeki devlet memurlarının soruşturulması için İçişleri Bakanlığı'ndan izin talep etti. Bakanlıkça 2,5 yıl sonra Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in de aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında soruşturma izini uygun görüldü.

Feci olayın ardından Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bir heyet, bölgede 10 Şubat 2022'de inceleme yapmıştı.

Bilirkişi heyetinin raporunda, olayda herhangi bir kasıt bulunmadığı, kaza olduğu ifadeleri yer alırken, açık kanalın etrafında, insan girişini engeller nitelikte tel, çit ve benzeri herhangi bir önlem alınmamış olmasının etkisine dikkat çekildi. Ayrıca raporda, "Benzer şekilde yolun kenarında zemin altında yer alan betondan yapılmış 200 metre uzunluğundaki boru menfezlerin ağzında boruya katı madde girişini engeller nitelikte koruyucu bir ızgaranın olayın meydana geldiği sırada bulunmuyor olması da başka bir etken olarak değerlendirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi'nin 'asli kusurlu' bulunduğu rapor ile ilgili 2016-2017 yılları arasında açık kanalı, kapalı kanal haline getiren idarenin belirlenmesi gerektiği, Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden hangisinin kanalı kapalı hale getirdiğinin belirlenmesi halinde, kanal girişlerinin güvenliğinin sağlanmaması ve yoldan gelen suyun taşkın yapmasına neden olması çerçevesinde, su kenarında bulunan menfezlerin ani suyla hayatlarını kaybetmesine neden olduğu değerlendirmesi yapıldı. Raporda, 2016-2017 arasında kapalı kanalı usule uygun yapmayan idarenin, asli kusurlu olduğu belirtildi.

Raporda, ayrıca olayın meydana geldiği alanda otoyolun menfez bölgesinde oluşan deformasyona da müdahale edilmediği, otoyolun bakımından sorumlu belediyenin bu nedenle 'tali kusurlu' bulunduğu, bu açıdan 2016 yılında kapalı kanal yapılırken bu kanalın yola etkisinin göz önüne alınmadığı, yoldaki deformasyon artışı ile sabit olduğu, deformasyonlar olmasına rağmen yol bakımı sırasında da 2018 yılından olayın olduğu tarihe kadar da müdahale edilmediği de görüldüğü, bu bakımdan yolun bakımından sorumlu idarenin tarihleri göz önüne alarak belirlenmesi ve bu idarenin olayın oluşumunda denetim eksikliği çerçevesinde tali kusurlu olduğu değerlendirmesi yapıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütülen soruşturmada 2,5 yıl sonra Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, dönemin Fen İşleri Müdürlüğü'nden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Hülya İnci, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Cebeci, Gökhan Akman, Fen İşleri Müdür vekili Hilal Altun ve eski Fen İşleri Müdür Vekili tekniker Fuat Renksor, hakkında soruşturma izni verildi. Soruşturma izninde, "Olayın meydana geldiği yağmur suyu tahliye şebekesinin hattının kapalı şekilde olduğu, çift sıra büzden oluştuğu, büzlerin iç çapların 50 santimetrelik, yaklaşık 200 metre uzunluğunda olduğu, olayın meydana geldiği yağmur suyu tahliye şebekesinin hattının 2016 yılında Ergene Belediyesi tarafından yapıldığı ve bu tahliye şebekesinin hattının Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (TESKİ) devrinin yapılmadığı, bilirkişi raporunda da 'kapalı kanal yapılırken gerek kanal girişlerinin güvenliğinin sağlanmaması, gerekse yoldan gelen suyun taşkın yapmasına neden olmasından dolayı, maktullerin ani su ile yaşamlarını yitirmesine neden olunduğu, 2016-2017 yıllarında kanalı usule uygun yapmayan Ergene Belediyesi'nin gerekli dikkat ve özeni yerine getirmemesinden dolayı asli kusurlu olduğu' değerlendirmesi yapıldığı anlaşıldığından soruşturma izni verilmesini karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı. - TEKİRDAĞ