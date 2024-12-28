Tekirdağ'da virajda kayan araç takla attı: 2 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da viraja girerken takla atan hafif ticari araç şarampole sürüklendi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzeri (Kamyon yolu) asfalt şantiyesi mevkiinde meydana geldi. Ergene istikametinden Çorlu istikametine seyreden T.Ç. idaresindeki 34 MCC 554 plakalı hafif ticari araç, viraja girerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak takla attı.
Şarampole sürüklenerek ters dönen araçta sürücü T.Ç. ve yolcu F.Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?