Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, bir kişi metrelerce kazılan kuyuda suçüstü yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Ekiplerce yapılan çalışmalarda 3 ayrı adreste arama yapıldı.
Çukurda yakalandı
Metruk bir alanda arama yapan polis ekipleri yaklaşık 15 metre kazılmış bir çukur ile karşılaştı. Ekiplerce yapılan detaylı kontrolde bir şüpheli kazıdığı çukurda yakalandı. Şüpheli çukurdan çıkarılarak gözaltına alındı. Ekiplerce toplamda 3 adreste yapılan aramalarda 18 adet tarihi eser niteliğinde obje, 5 adet kazı malzemesi ele geçirildi.
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Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da Tarihi Eser Operasyonunda Suçüstü Yakalanan Şüpheli - Son Dakika
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