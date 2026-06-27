Tekirdağ'da Tarla Yangını: Çiftçiler Zamanla Yarıştı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Tarla Yangını: Çiftçiler Zamanla Yarıştı

Tekirdağ\'da Tarla Yangını: Çiftçiler Zamanla Yarıştı
27.06.2026 17:18
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Marmaraereğlisi'nde çıkan yangın, biçerdöverlerin ekinleri kurtarma çabasını artırdı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde çıkan tarla yangını rüzgarın etkisiyle ilerlerken, biçerdöverler henüz alevlerin ulaşmadığı ekili alanlarda hasadı tamamlamak için adeta zamanla yarıştı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Çeşmeli ile Yeniçiftlik mahalleleri arasında çıkan tarla yangını geniş bir alana yayıldı. Rüzgarın etkisiyle ilerleyen alevler tarım arazilerini tehdit ederken, bölgedeki çiftçiler ürünlerini kurtarabilmek için seferber oldu. Yangının yaklaştığı ekili alanlarda biçerdöverler hasadı hızla tamamlamaya çalışırken, oluşan görüntüler dikkat çekti. Alevlerin hemen yanı başında çalışan biçerdöverler bir yandan ekinleri biçerken, traktörler de hasadı tamamlanan tarlaları sürerek yangının bu alanlara sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösterdi.

Çiftçilerin canla başla verdiği mücadele, yangının tarım arazilerinde oluşturduğu tehlikeyi gözler önüne serdi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürerken, çiftçiler de hem ürünlerini hem de arazilerini korumak için mücadele etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Marmaraereğlisi, Yerel Haberler, Çiftçilik, 3. Sayfa, Tekirdağ, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da Tarla Yangını: Çiftçiler Zamanla Yarıştı - Son Dakika

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