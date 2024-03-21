Tekirdağ Saray'dan Çerkezköy istikametine giden 34 BGE 76 plakalı tır, Vize'den Çerkezköy istikametine seyreden 59 KS 182 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da tır ile minibüs çarpıştı: 5 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
Bursa'da seyir halinde olan yolcu otobüsünün içerisindeki yolcular bir anda birbirlerine girdi. O anlar kameraya yansıdı. Gürsu Terminal arası çalışan otobüste bulunan yolcuların tartışması şoför tarafından ayırılmaya çalışıldı. Kadın-erkek demeden otobüs içerisinde kavga eden vatandaşların görüntüleri kameraya yansıdı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde hakkında 19 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.L, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık dahil birçok suç kaydı bulunan zanlı, yapılan operasyonla gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe tutuklanan zanlının işlemleri devam ediyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 ay önce kaybolan 28 yaşındaki Kübra Çakır'ın yakınları, televizyon programına çıkarak yardım istedi. Çakır'ın bulunması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir yıl içerisinde çok sayıda ev soyan hırsız, çaldığı bakır ürünleri Sakarya'nın Geyve ilçesine götüreceği sırada yakalandı. Hırsızın 2 evinde yapılan aramalarda bin parça ürün bulundu. Hırsız tutuklandı, vatandaşlar rahat bir nefes aldı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde bulunan Yarenler Mahallesi'nde avukat Aydın C, silahlı saldırıya maruz kalarak bacağından yaralandı. Yaralı avukat ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Esenyurt'ta bir müşterinin sipariş verdiği yemeğin dökülmesi üzerine çıkan tartışma, çevredeki esnaf ve kuryelerin de dahil olduğu büyük bir kavgaya dönüştü. Kavgada çekiç ve sopaların kullanıldığı olayda 4 esnaf yaralandı.
Jandarma ekipleri tarafından Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 34 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların bir parçası olarak gerçekleştirilen operasyonda, 34 kilo 700 gram toz esrar maddesinin ele geçirildiği belirtildi.
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