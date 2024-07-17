Tekirdağ'da tır ve anız yangını: 300 dönüm alan yandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da tır ve anız yangını: 300 dönüm alan yandı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangında tır ve 300 dönüm anız alanı zarar gördü. Yangın, Yuvam Mahallesi yakınlarındaki anız alanda başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonucunda 300 dönüm anız alanı yanarken, tır kullanılamaz hale geldi.

17.07.2024 02:05
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Tekirdağ'da tır ve anız yangını: 300 dönüm alan yandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangında tır ve 300 dönüm anız alan yandı.

Yangın, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yuvam Mahallesi yakınlarındaki anız alanda meydana geldi. Tarladaki buğday yüklü tırdan çıktığı iddia edilen yangın rüzgarın da etkisinden bir anda etrafa yayıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Geniş alana yayıldı

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri hem yanan tıra hem de anız alanındaki yangına müdahale çalışması başlattı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana doğru ilerlerken itfaiye ekiplerinin yaptığı başarılı çalışma sonucu yangın ormanlık alana sıçramadan durduruldu. Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu tır ve anız alanındaki yangın söndürüldü. Yangın sonucunda 300 dönüm anız alan yanarken, tır ise kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerce soğutma çalışması başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da tır ve anız yangını: 300 dönüm alan yandı - Son Dakika

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