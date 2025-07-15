Tekirdağ'da Tırın Tehlikeli Sürüşü Paniğe Sebep Oldu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Tırın Tehlikeli Sürüşü Paniğe Sebep Oldu

Tekirdağ\'da Tırın Tehlikeli Sürüşü Paniğe Sebep Oldu
15.07.2025 12:35
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D-110 Karayolu'nda bir tırın selektörle taciz ederek ilerlemesi paniğe yol açtı.

Tekirdağ İstanbul istikameti D-110 Karayolu üzerinde seyir halindeki bir tır sürücüsünün tehlikeli sürüşü trafikte paniğe sebep oldu. 34 HFR 687 plakalı tırın, trafikteki araçlara selektör yaparak taciz edici şekilde ilerlediği anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında D-110 Karayolu Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçe İstanbul istikametinde meydana geldi. Tekirdağ çıkışında 34 HFR 687 plakalı tırın, trafikteki araçlara selektör yaparak taciz edici şekilde ilerlediği anlarda önündeki otomobildekiler kısa süreli korku dolu anlar yaşadı. Tehlikeli anları bir otomobilin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, yolda bulunan vatandaşlar, yaşananlara tepki gösterdi. Olayın tanıklarından Azad Akbaloğlu, şunları söyledi:

"Tekirdağ Süleymanpaşa'dan Marmaraereğlisi ilçesine doğru saat 12.30 sıralarında seyir halindeydim. Sağ şeritte ilerliyordum. Arkamdan yüksek hızla gelen bir tırı fark ettim. Selektör yaparak yaklaştı. Önümde başka bir araç vardı ve yol veremedim. Bunun üzerine önüme geçerek selektörle ve hızla taciz etmeye başladı. Sağ şeritte olmama rağmen beni sıkıştırdı. İlk fırsatta ve ardından ikinci kez sol şeritten üzerime direksiyonu kırarak beni yoldan çıkarmaya çalıştı. Bu resmen cana kast etmektir. Kendisinden şikayetçiyim. Yetkililerden bu konuda gereken cezanın verilmesini talep ediyorum." - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Tırın Tehlikeli Sürüşü Paniğe Sebep Oldu - Son Dakika

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