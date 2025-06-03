Tekirdağ\'da Trafik Güvenliği Uygulaması

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi şehirlerarası otobüs terminalinde yolcuları ve sürücüleri trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Bayram öncesi trafik güvenliğini artırmak amacıyla sahaya çıkan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, otogarda gerçekleştirdikleri uygulamada hem şoförlere hem de yolculara önemli uyarılarda bulundu.

Sürücülere seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları konusunda hatırlatmalarda bulunan ekipler, yolculara da emniyet kemeri kullanımının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Yetkililer, hafta boyunca otogarın ses sistemi aracılığıyla sık sık anons yapılacağını, bu sayede vatandaşların bilinçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti. - TEKİRDAĞ