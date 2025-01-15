Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Tekirdağ\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Muratlı'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı, inceleme başlatıldı.

15.01.2025 17:22
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Muratlı-Tekirdağ yolu üzerinde Yeşilsırt Mahallesi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Süleymanpaşa'dan Muratlı yönüne doğru seyir halindeki T.M. sevk ve idaresinde bulunan 34 AIE 474 plakalı araç, Yeşilsırt Mahallesi'nden ana yola çıkmak isteyen E.K. yönetimindeki 22 ADT 974 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 AIE 474 plakalı araç takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü T.M. olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri ise yol üzerinde trafik ve çevre güvenliğini sağladı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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