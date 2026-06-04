Muratlı'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 59 EC 545 plakalı otomobil ile 59 AOM 406 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralananlardan İsmail S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Diğer yaralı Mustafa S. ise kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu.

Araçların ön bölümlerinin ciddi şekilde hasar gördüğü, çarpışmanın şiddetiyle parçaların yola savrulduğu görüldü. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ