Muratlı'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Muratlı'da trafik kazası: 3 yaralı

Muratlı\'da trafik kazası: 3 yaralı
22.06.2026 22:38
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Muratlı'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Muratlı Çevreyolu üzerinde Kırkkepenekli Mahallesi kavşağında yaşandı. Alınan bilgiye göre, Batıhan K. idaresindeki 34 NKF 882 plakalı Opel marka otomobil, köy yolundan çevreyoluna çıkış yaptığı sırada kontrolden çıkarak takla attı. Bu sırada seyir halindeki Alper D. yönetimindeki 34 VN 0161 plakalı otomobil de kazaya karıştı. Kazada Batuhan K. ile Alper D. ve yanındaki yolcu Harun D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'si Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne, biri de Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza nedeniyle çevreyolunda trafik güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de muhtemel yangın riskine karşı bölgede hazır bekledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Muratlı'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

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