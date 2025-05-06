Tekirdağ\'da Trafik Kazasında Zabıta Müdürü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında Zabıta Müdürlüğü'nde görevli Kürşat Çakal hayatını kaybetti.

Kürşat Çakal idaresindeki 34 TZ 2381 plakalı otomobil ile Çorlu'dan Saray'a giden içinde 6 kişinin bulunduğu R.Y. yönetimindeki 59 M 8606 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Feci kazada ağır yaralanan ve ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Kürşat Çakal doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çerkezköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli olan Kürşat Çakal'ın vefatı, ailesi, yakınları, mesai arkadaşlar ile zabıta teşkilatını üzüntüye boğdu. - TEKİRDAĞ