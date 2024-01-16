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Tekirdağ'da Uyuşturucu İmalathanesi Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu İmalathanesi Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene ilçesinde bir şüphelinin evini uyuşturucu imalathanesine çevirdiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve imalat malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ\'da Uyuşturucu İmalathanesi Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı
16.01.2024 - 11:38,  Güncelleme: 11:40
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Tekirdağ İl jandarma komutanlığı ekiplerinin Ergene ilçesi Ulaş Mahallesinde gerçekleştirdiği operasyonda, evini uyuşturucu imalathanesine çeviren bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Ergene ilçesi Ulaş Mahallesinde ikamet eden A.A. adlı şüphelinin, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şahın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 2 kök kenevir bitkisi, yaklaşık 70 gram esrar maddesi, 2 adet hassas terazi, kenevir öğütme aparatı, uyuşturucu kullanma aparatı ve bitki yetiştirmede kullanılan sıvı gübre ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.

Jandarma ekipleri A.A. adlı şüpheliyi yasadışı ekim, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçlaması ile gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Uyuşturucu İmalathanesi Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Uyuşturucu İmalathanesi Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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