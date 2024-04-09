Tekirdağ\'da jandarma ekipleri 15 şüpheliyi uyuşturucuyla mücadele kapsamında yakaladı

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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucuyla yapılan mücadelede 15 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuya yönelik çalışmalar sürüyor. Kapaklı Cumhuriyet Mahallesinde F.A. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 11 gram eroin, 1 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 3 adet sentetik hap ele geçirildi. Evde bulunan F.A., M.K., S.T., F.A., İ.K., Y.D., B.K., E.T. ve A.A. isimli şahıslar ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Kapaklı Vatan Mahallesi'nde de A.D. isimli şahsın evinde yapılan aramada, 38 gram bonzai, 20 adet kilitli poşet ele geçirildi. Evde bulunan A.D., S.Ş., Ö.T. ve C.A. isimli şahıslar ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Şarköy Mürefte Mahallesi'nde de A.İ. ve M.Y. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada, 21 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. 2 şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ